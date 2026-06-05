Перемирие между ЦАХАЛ и «Хезболлой» не продержалось и суток

Фото, видео: Reuters/Claudia Greco; 5-tv.ru

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Единственным условием завершения конфликта остается полный вывод израильских войск с ливанской территории.

Перемирие между Израилем и Ливаном не продержалось и суток. А по сути — даже и не начиналось. Накануне Госдеп США объявил, что при американском посредничестве стороны договорились о полноценном прекращении огня. Однако практически сразу лидер «Хезболлы» Наим Касем заявил, что движение не собирается брать на себя никаких обязательств о прекращении сопротивления силам ЦАХАЛ. Одновременно бойцы запустили сразу три ракеты по северу Израиля.

При этом предлагаемый соглашением уход отрядов «Хезболлы» с юга Ливана Касем приравнял к капитуляции и подчеркнул, что единственным условием мира остается полный вывод израильских войск с ливанской территории.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал условия разрешения конфликта с США. По его словам, урегулирование невозможно без учета ситуации в Ливане: боевые действия должны прекратиться одновременно на всех направлениях, иначе достичь устойчивого перемирия не удастся. «Война прекратится либо и в Иране, и в Ливане, либо не прекратится вовсе», — подчеркнул министр.

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