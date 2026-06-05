Откровенно и местами жестко: как прошла встреча Путина с российскими и иностранными журналистами

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

В западных СМИ уже активно обсуждают ответы российского лидера.

О большой встрече президента России Владимира Путина с российскими и иностранными журналистами. Разговор получился откровенным и местами жестким. Президент подробно обозначил позицию России по ключевым международным вопросам. В том числе, в этом разговоре шла речь и о секретных деталях применения новейшего вооружения. И уже сейчас в западных СМИ и политических кругах идет активная реакция и обсуждение сказанного. Что именно прозвучало и какие сигналы адресованы Западу — объяснит корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Светло на улице — потому что в Петербурге белые ночи. На самом деле встреча Владимира Путина с представителями иностранных средств массовой информации закончилась поздно вечером. Пока не прозвучали все вопросы и все ответы на них.

Здесь были не только западные журналисты. Но только они пытались задавать «острые вопросы». А можно ли удивить в 2026 году Путина вопросом про Украину?

— Вы хотите контролировать весь донбасский регион или вы готовы заключить сделку? — спросил главный редактор Associated Press Джеймс Джордан.

— Контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии? — ответил Владимир Путин.

Для нас это звучит странно, но западные медиа уже давно рассказывают аудитории и самим себе, что у России сложное положение. А выяснилось, что нет.

Россия наступает по всей линии фронта, бьет высокоточным оружием по всем нужным целям — у Украины просто нет системы ПВО.

«За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери — около 40 тысяч», — заявил президент.

Принудительная мобилизация на Украине не восполняет дефицита личного состава. Страна полностью зависит от помощи Запада. Но иностранцам интереснее обсудить экономические проблемы России. А обсуждать нечего.

«Как сказал Марк Твен, „слухи о моей смерти сильно преувеличены“. Нам же то пророчили поражение на поле боя, то говорили, я помню, еще прежний президент Соединенных Штатов говорил о том, что экономика России разорвана в клочья. Не надо выдавать желаемое за действительное. Экономика Евросоюза за последние три года на сколько выросла? Не забивайте себе голову. Где-то в районе трех процентов. Экономика России на сколько выросла? На десять процентов. Больше чем в три раза, чем экономика Евросоюза», — подчеркнул Путин.

А как же все эти репортажи по западному ТВ, рассказы про провалы и неуспехи? Немцы искренне удивились положению дел.

— Кремль хочет продемонстрировать: несмотря на санкции, российская экономика работает стабильно. Традиционная встреча Путина с отобранными иностранными журналистами.

Корреспондент Sky News едва не впал в депрессию в прямом эфире, когда пришлось цитировать российского президента.

«Меня действительно поразил его тон. Он был вызывающим, жестким и бескомпромиссным. Не было никаких признаний того, что дела у России идут плохо», — заявил корреспондент Sky News Айвор Беннет.

Готова ли Россия к компромиссам по украинскому вопросу? Готова. Свою позицию еще в Анкоридже Путин изложил Трампу. Договорились. Теперь на Западе об этом говорят все меньше. Предпочитают новый нарратив: прямые переговоры с Зеленским.

«Если вам придется с Зеленским сесть за стол переговоров, чтобы подписать договор о мире, что вы скажете ему?» — спросил журналист France Press Пьер Оссей.

«Как минимум можно и нужно было бы сказать: „Слава богу, что все закончилось“. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов», — ответил Путин.

Потому что статус Зеленского ничем не подкреплен. Сроки президентства истекли, о новых выборах на Украине даже перестали говорить. Вместо них все новые схемы. На этот раз прямо во время разговора Путина с прессой появилось открытое письмо. Дмитрий Песков подтвердил — письмо видели. Как и все мольбы о личной встрече с Путиным.

— Просьбы Зеленского о личной встрече заметили в Кремле? Участилось, он прямо постоянно стал об этом говорить в последнее время?

— Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это, — заявил заместитель руководителя Администрации президента России — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Даже Трамп из-за океана начал подавать сигналы.

«Думаю, было бы здорово, если бы они встретились. Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки», — сказал президент США Дональд Трамп.

Но, как он сам говорит, «спасибо за внимание к этому вопросу». Россию сейчас занимают другие. Например, прошедшие удары «Орешником» по Украине. Президент рассказал очень важные детали.

«Фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения „Орешника“. Открою вам большую-большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. У нас потом туда залетели наши дроны в этот сарай, по которому мы ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра все, куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения о полноформатном применении „Орешника“ по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки», — раскрыл Путин.

При этом Путин опроверг тезис о том, что Россия собирается напасть на НАТО — это бред. Запад сознательно игнорирует причины украинского конфликта. Терпеливо и настойчиво, прямо и откровенно Путин в который раз объяснил базовые вещи: Евросоюз становится военным блоком, страны ЕС утратили суверенитет, одна из ниток «Северного потока» работает — ее достаточно просто включить.

Президент ответил даже на вопрос, хватит ли у него здоровья на новый срок.

«Только Господь знает, хватит нам здоровья — и мне, и вам, и всем здесь собравшимся — для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи и добиваться целей, которые мы перед собой ставим», — сказал Путин.

Дойдет ли то, что сказал Путин, до западных политиков? И услышат ли они его по-настоящему? В последние годы вопрос риторический. Да и не главный. Важно, что слова российского президента интересуют западную аудиторию. Вечер, когда шел разговор, побил все рекорды по количеству запросов по слову «Путин» в международных поисковиках.

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