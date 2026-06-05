Депутат Фронмайер: Германия не в состоянии вести диалог с Россией

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michael Kuenne; 5-tv.ru

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Парламентарий отметил, что хотел бы восстановления сотрудничества стран в сфере экономики.

Нынешнее правительство ФРГ не в состоянии вести диалог с РФ. Об этом «Известиям» заявил депутат немецкого Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

На встречах с представителями российского бизнеса в рамках ПМЭФ обсуждались вопросы сотрудничества Германии и России, заявил Фронмайер.

«Это то, что мы бы хотели восстановить и вновь запустить. В прошлом такое сотрудничество приносило пользу обеим сторонам», — сказал Фронмайер.

Депутат пожалел о том, что немецкое руководство фактически неспособно продолжать работать с российской стороной в сфере экономики. Он также добавил, что Берлин выбрал сторону Киева в конфликте России и Украины, поэтому в Германии заинтересованы в продолжении боевых действий.

Вернувшись в Германию, Фронмайер намерен обсудить с руководством АДГ детали деловых договоренностей с представителями российского бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами в рамках ПМЭФ заявил, что дед главы киевского режима Владимира Зеленского «в гробу бы перевернулся» узнав, что на Украине с почестями перезахоронили нацистов и их пособников.

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