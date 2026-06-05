Силы ПВО России за ночь сбили 123 украинских дрона

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Атаке со стороны противника подверглись Брянская, Воронежская, Курская и другие области.

В ночь с 4 на 5 июня дежурные силы противовоздушной обороны России сбили 123 украинских дрона. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем канале в мессенджере МАКС.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 4 июня до 7:00 мск 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — уточнили в военном ведомстве.

Атаке со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) подверглись десять регионов нашей страны, включая Брянскую, Курскую, Орловскую, Воронежскую и Калужскую области.

Помимо этого, военнослужащие России перехватили и уничтожили вражеские дроны над территориями Азовского и Черного морей.

Российские города ежедневно подвергаются атакам ВСУ с начала специальной военной операции (СВО), о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Киев использует не только летательные аппараты, но и обстреливает приграничные регионы ракетами.

Минувшей ночью ВСУ также с помощью БПЛА пытались атаковать Москву. Мэр города Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице были сбиты два дрона. О пострадавших и разрушениях информация не поступала. Сотрудники оперативных служб обследуют места падения обломков беспилотников.

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