В Китае во время шоу робот ударил ребенка в живот
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Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru
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Мать пострадавшего обратилась в полицию.
Первый случай восстания машин произошел в Китае — во время показательного выступления робот использовал прием кунг-фу на ребенке.
Мать потерпевшего обратилась в полицию.
И теперь главный вопрос: кто и каким образом будет наказан за инцидент.
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