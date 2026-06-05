В Китае во время шоу робот ударил ребенка в живот

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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Мать пострадавшего обратилась в полицию.

Первый случай восстания машин произошел в Китае — во время показательного выступления робот использовал прием кунг-фу на ребенке.

Мать потерпевшего обратилась в полицию.

И теперь главный вопрос: кто и каким образом будет наказан за инцидент.

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