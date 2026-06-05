Сто миллиардов только у Ленобласти: регионы бьют рекорды по соглашениям на ПМЭФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Новые договоры подписывают буквально каждые пять минут.

И сейчас в Петербурге уже готовятся открыть второй день международного экономического форума. Темп ему задали еще накануне — только за первые дни регионы сразу вышли на заметные цифры. Ленинградская область, например, заявила о подписании около 14 соглашений примерно на 100 миллиардов рублей. У других субъектов счет тоже идет на десятки миллиардов. Новые соглашения там подписывались почти каждые несколько минут. Что именно предлагают и как пытаются привлечь деньги, увидел корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов.

Регионы на форуме, конечно, говорят о своих достижениях и представляют проекты, на реализацию которых необходимы средства инвесторов. Буквально каждые пять минут здесь подписывают договоры и соглашения.

Легендарные петербургские «Кресты» через четыре года должны превратиться в новое общественное пространство и для горожан, и для 12 миллионов туристов, что приезжают ежегодно в Северную столицу. Эти четыре гектара на берегу Невы станут местом встреч и отдыха.

«Если не секрет, сколько миллиардов рублей требуется на такое преображение? Мы предполагаем потратить 15 миллиардов, будем просить льготное финансирование», — сказала исполнительный директор компании Ирина Межейникова.

Каждый стенд региона — как витрина возможностей. В этой негласной конкуренции важно убедить: здесь перспективы для вложений.

Смоленск, кажется, соревнуется с Тулой за статус оружейной столицы. А вот Астрахань, в павильоне которой осетры буквально под ногами, подчеркивает логистическую важность всей области с учетом Волги и Каспия. Один из крупнейших российских регионов — Красноярский край, протянувшийся с севера на юг аж на три тысячи километров, заполнил павильон своими вездеходами.

И все это отечественное. Наше машиностроение за последние пять лет выросло на 20 процентов. Столица задает высокие стандарты в том числе и в производстве лекарств, и в лечении. А еще в ближайшие годы в Москве построят 15 школ будущего, где стены в классах будут раздвижными, а актовых залов не будет вовсе — мест собираться всем вместе и так будет достаточно.

Дагестан на форуме показал концепцию развития Махачкалинско-Каспийской агломерации, а Тверская область раскрыла свой богатый рекреационный потенциал. Он особенно возрос после того, как в этом году города Кашин и Калязин вошли в состав Золотого кольца. Новый импульс развития — Завидово.

«Завидово — особая экономическая туристическая зона, которая объединяет огромное количество элементов гостеприимства, начиная от отелей», — сказала представитель Министерства туризма Тверской области Кристина Роганова.

Самара показала прототипы речных судов, Московская область, как и Донецкая республика, — свой промышленный потенциал. Каждый контракт или соглашение — это сотни и тысячи рабочих мест, а значит, и рост благосостояния.

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