В России ужесточат наказание за незаконный оборот редких животных

Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

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В стране эта проблема остается острой, поэтому ситуация требует принятия дополнительных действий.

Росприроднадзор намерен усилить меры ответственности за нелегальное содержание редких животных и их отлов. Об этом в интервью РИА Новости сообщила глава ведомства Светлана Родионова.

Она отметила, что эта проблема стоит очень остро и, в первую очередь, касается содержания медведей, диких кошек и приматов. По ее словам, только за 2021–2025 годы органы Росприроднадзора изъяли 97 животных, а силовые ведомства выявляют случаи незаконной транспортировки и экспорта редких видов.

«Законодательство России предусматривает как административную, так и уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот редких видов животных, однако ситуация требует принятия дополнительных мер», — добавила эксперт.

Родионова подчеркнула, что министерство природы РФ уже направлены инициативы по введению запрета на продажу животных, которых нельзя содержать в неволе.

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