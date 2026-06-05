Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

За неделю подразделение уничтожило пять артиллерийских систем противника.

В ходе контрбатарейной борьбы на Ореховском направлении Запорожской области подразделение беспилотных систем Новороссийского гвардейского соединения ВДВ группировки «Днепр» уничтожило зенитный ракетный комплекс «Бук» Вооруженных сил Украины. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Операторы разведывательных БПЛА «Zala», выполняя полет в глубине территории, контролируемой ВСУ, обнаружили выезжающий на позицию ЗРК. Координаты передали на командный пункт. Расчет ударного беспилотника «Ланцет» совершил точный заход и уничтожил цель. Разведчики обеспечили корректировку огня и контроль поражения.

Всего за неделю подразделение уничтожило пять артиллерийских систем противника. Беспилотная авиация применяется в условиях активного противодействия средствам РЭБ ВСУ и зарекомендовала себя как одно из наиболее эффективных средств в системе контрбатарейной борьбы.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС