Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Министр рассказала о модернизации культурных объектов в регионах страны.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 5 июня министр культуры России Ольга Любимова в интервью «Известиям» подчеркнула значимость культуры как экономического и социального ресурса.

«В культуре есть своя экономика. <…> Экономика креативных индустрий, которая очень активно развивается. Ну и, безусловно, с точки зрения внебюджетных источников дохода, которые научились зарабатывать — наши театры и музеи, какое количество людей приходит в них», — отметила она.

Министр также рассказала о приоритетах работы с регионами: модернизация объектов, развитие библиотек, поддержка детских школ искусств и крупных творческих проектов через национальный проект «Семья». Любимова отметила, что культурные объекты оказывают влияние на демографию и жизнь муниципалитетов, а система приоритетов остается стабильной.

«Поначалу даже не верят какой эффект в муниципалитете от открытой отремонтированной библиотеки обновленной», — подчеркнула Любимова.

Важным направлением является «мягкая сила» отечественной культуры на международной арене. Министр пояснила, что российское кино, музыкальные гастроли и совместные международные проекты востребованы в странах СНГ, ШОС и БРИКС, а аудиовизуальный контент активно развивается в сотрудничестве с Индией, Китаем и Сербией. Несмотря на отдельные скандалы, любовь зарубежного зрителя к российской культуре проявляется через реальные события, концерты и фестивали.

«То, чем всегда так славилась культура нашей страны, — национальный авторский кинематограф, который до начала специальной военной операции собирал ну просто килограммы этих статуэток <…> и Берлин, и Венецию, и Канны, ежегодное участие, номинация, гран-при, лучшая женская роль», — заключила министр культуры.

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