«Хорошие планы»: Трамп раскрыл цель США на Кубе

Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP

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По его словам, Вашингтон хочет помочь жителям республики.

Вашингтон намерен свергнуть действующий режим на Кубе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«У нас есть очень хорошие планы в отношении Кубы. Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — заявил глава государства.

Американский лидер подчеркнул, что хочет решить вопрос с Кубой после завершения конфликта с Ираном. Он добавил, что «предпочитает делать одно дело за другим».

«Мы разберемся с исламской республикой, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим (Кубой — Прим.ред.)», — сказал президент.

Кроме того, он отметил, что Вашингтон своими действиями «хочет помочь» жителям этой страны.

В Белом доме неоднократно делали заявления о возможном падении Кубы, указывая на ее экономические проблемы. В апреле этого года Трамп уже говорил о планах сменить власть в республике после решения других задач. Кроме того, варианты с военной операцией рассматривают и в Пентагоне. При этом недавно Трамп заверил что не собирается конфликтовать с Гаваной.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио назвал Кубу угрозой безопасности США.

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