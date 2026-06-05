«Хорошие планы»: Трамп раскрыл цель США на Кубе
Трамп: США ставят целью сменить государственный строй на Кубе
Фото: www.globallookpress.com/Shawn Thew - Pool via CNP
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По его словам, Вашингтон хочет помочь жителям республики.
Вашингтон намерен свергнуть действующий режим на Кубе. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.
«У нас есть очень хорошие планы в отношении Кубы. Думаю, вы знаете, нам нужно избавиться от режима. Режим был очень жестким, очень неприятным», — заявил глава государства.
Американский лидер подчеркнул, что хочет решить вопрос с Кубой после завершения конфликта с Ираном. Он добавил, что «предпочитает делать одно дело за другим».
«Мы разберемся с исламской республикой, и как только это будет сделано, по пути обратно мы ненадолго остановимся, чтобы заняться этим (Кубой — Прим.ред.)», — сказал президент.
Кроме того, он отметил, что Вашингтон своими действиями «хочет помочь» жителям этой страны.
В Белом доме неоднократно делали заявления о возможном падении Кубы, указывая на ее экономические проблемы. В апреле этого года Трамп уже говорил о планах сменить власть в республике после решения других задач. Кроме того, варианты с военной операцией рассматривают и в Пентагоне. При этом недавно Трамп заверил что не собирается конфликтовать с Гаваной.
Ранее американский госсекретарь Марко Рубио назвал Кубу угрозой безопасности США.
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