ДНР и АО «ГЕНБАНК» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов; 5-tv.ru

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Организация планирует нарастить присутствие в республике и адаптировать свои продукты под запросы местного бизнеса.

Руководство Донецкой Народной Республики и АО «ГЕНБАНК» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Цель двустороннего взаимодействия — развитие российского региона.

Свои подписи на документе поставили руководитель ДНР Денис Пушилин и председатель правления банка Елена Ческидова.

Стороны договорились развивать и укреплять финансовую систему республики, оказывать помощь местным предпринимателям и бизнесу, улучшать доступность банковских услуг для жителей ДНР, а также поддерживать региональную экономику при помощи программ кредитования.

«Жители республики и местный бизнес должны получить возможность пользоваться всем спектром комплексного банковского обслуживания. Это касается и удобных платежных инструментов, и внедрения передовых цифровых технологий. Важнейший момент — стимулирование экономики через кредитование. Банк выразил намерение развивать программы эффективного кредитования для наших предприятий», — сказал Пушилин.

Ческидова, в свою очередь, отметила, что организация планирует увеличить свое присутствие в ДНР и адаптировать услуги с учетом запросов жителей республики и местных компаний.

«В планах — расширение сети отделений с опорой на успешный опыт работы в Крыму, запуск совместных программ поддержки предпринимателей, внедрение проверенных практик качественного обслуживания и реализации госпрограмм», — добавила председатель правления банка.

«ГЕНБАНК» уже имеет свой офис в Донецке, удаленную точку обслуживания, банкоматы и терминалы. Кроме того, в городе заработали программа по автомобильному кредитованию и зарплатный проект.

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