На ПМЭФ обсудили задачи развития энергокомплекса Ленобласти

Фото: ПАО «Россети»

Александр Дрозденко и Андрей Рюмин отметили высокие темпы развития региона.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и глава Группы «Россети» Андрей Рюмин обсудили в рамках ПМЭФ-2026 работу энергетического комплекса региона и меры, необходимые для повышения надежности электроснабжения. Отдельной темой стало развитие сетевой инфраструктуры для подключения новых потребителей.

«Вчера и сегодня на ПМЭФ-2026 Ленинградская область заключила целый ряд крупных инвестиционных соглашений, речь и о новых жилищных проектах, и о новых производствах — для них, несомненно, понадобятся дополнительные энергомощности, и нам предстоит выстраивать в этом направлении системное взаимодействие с Группой «Россети», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Как отметил Андрей Рюмин, Ленинградская область показывает высокие темпы развития, что подтверждает спрос на присоединение к сетям. Только в первом полугодии 2026 года энергетикам предстоит выполнить свыше 8,5 тыс. заявок потребителей. Один из ключевых объектов — технопарк в Гатчинском районе, строящийся в рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».

«Продолжается работа по инвестиционным задачам. Ведем переустройство сетей для строительства высокоскоростной магистрали „Санкт-Петербург — Москва“, реализуем комплекс мер по модернизации энергообъектов. В ближайших планах — завершение реконструкции подстанций 110 кВ в Волосовском и Кингисеппском районах. Это позволит улучшить качество электроснабжения нескольких тысяч жителей региона», — рассказал Андрей Рюмин.

Также в ходе встречи обсуждалась подготовка к будущему отопительному сезону. В этом году Группа «Россети» увеличит финансирование ремонтной программы в Ленобласти более чем на 30% — до 4,3 млрд рублей. Намечен большой объем работ: энергетики расчистят 9,4 тыс. гектаров трасс воздушных линий от ДКР, заменят 36,7 тыс. изоляторов, отремонтируют более 2 тыс. единиц подстанционного оборудования и 1,4 тыс. трансформаторных подстанций.

К проведению возможных аварийно-восстановительных работ в Ленобласти подготовлено более 400 бригад — это 1,7 тыс. специалистов и около 700 единиц спецтехники.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.