Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко; 5-tv.ru

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Глава государства подчеркнул, что возрождение нацизма — угроза всему миру.

Дед главы киевского режима Владимира Зеленского «в гробу бы перевернулся» после того, как на Украине с почестями перезахоронили нацистов и их пособников. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«С салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать. Стыдливо не замечать. … Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся», — заявил глава государства.

Российский лидер указал также на то, что на территории Украины существовали организации, которые помогали нацистам в годы Второй Мировой войны, а сегодня их названия присваивают действующим подразделениям ВСУ.

Путин отметил, что недостаточно просто прописать в законе запрет на пропаганду нацизма. По его словам, необходимо, чтобы его реально исполняли.

«Я понимаю, что так называемый коллективный Запад хочет использовать Украину, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, но вы же понимаете, какая угроза от возрождения нацизма? Для всех», — добавил президент.

Встреча с руководителями международных информационных агентств прошла в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общался с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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