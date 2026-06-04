Путин: Трамп искренне хочет помочь завершить конфликт на Украине

Фото, видео: Reuters/Evan Vucci; 5-tv.ru

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Американский президент публично признавал сложность процесса урегулирования и то, что изначально недооценивал масштаб задачи.

Президент США Дональд Трамп проявляет искреннее стремление содействовать урегулированию ситуации вокруг Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Российский лидер отметил, что уже ранее высказывался на эту тему и готов повторить свою позицию.

«Я уже говорил, и полагаю, что нет ничего плохого повторить — думаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию кризиса на Украине», — сказал Путин.

Он добавил, что сам американский президент публично признавал сложность процесса урегулирования и то, что изначально недооценивал масштаб задачи. По словам Путина, со стороны многие процессы могут казаться простыми, однако при погружении в детали становится ясно, что существует множество скрытых факторов, влияющих на ситуацию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ключевым барьером на пути к мирному урегулированию конфликта остается Владимир Зеленский и его режим. По словам Пескова, на фоне агрессивной риторики Киева Россия продолжит специальную военную операцию до полного достижения поставленных целей.

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