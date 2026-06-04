Никаких кроссовок: бывшие ассистентки Анны Винтур рассказали о работе на легенду мира моды

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У культового редактора строгие и местами необычные требования.

Репутация Анны Винтур всегда говорила сама за себя. А после выхода романа Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada» в 2003 году и его экранизации редактор Vogue окончательно закрепила за собой образ «великой и ужасной» иконы мира моды. Методы работы Миранды Пристли, которую связывают с Винтур, во многом сформировали представление о жестоком закулисье глянца.

Три бывшие ассистентки Анны Винтур — Саша Тейлор, Сэмми Таппер и Марли Мариус — рассказали об изнанке Vogue в подкасте «The Run-Through With Vogue». Каждая из них проработала помощницей от года до четырех лет в период с 2017 по 2025 год.

Первое, что удивляет соискателей на собеседовании, — правило дресс-кода. Винтур, как известно, любит яркие цвета и однажды призналась, что никогда не наденет полностью черный наряд. Поэтому кандидатам на должность ассистента советуют избегать черного в одежде.

Сама Винтур не задает банальных вопросов о сильных и слабых сторонах. По воспоминаниям Таппер и Тейлор, вопросы были личными.

«Она не хочет робота. Она хочет человека с индивидуальностью», — такой совет получали кандидатки от сотрудников офиса.

Рабочий день ассистенток начинался рано. Винтур сама рассказывала, что встает между 04:00 и 05:30 утра. В офис она приезжает около 8 утра — раньше большинства сотрудников. Помощница готовит ей кофе и завтрак, а также подготавливает расписание на день. Кстати, несмотря на электронный планшет, важные письма для Анны по-прежнему распечатывают.

Когда Марли Мариус приступила к работе, предыдущая ассистентка предупредила ее: в офисе все носят только каблуки. Сама Мариус выдержала две недели, а затем перешла на балетки — ассистенткам приходится много бегать.

«Когда Анна кого-то просит зайти в кабинет, она хочет, чтобы этот человек появился очень быстро», — рассказала Марли.

Настольной книгой помощниц был 21-страничный справочник с информацией о рабочих задачах и привычках начальницы, который передавался от одной ассистентки к другой. Винтур работает круглосуточно — все, что не успела проверить днем, она забирает домой.

«Она никогда не хочет, чтобы кто-то долго ждал от нее обратной связи», — объясняла Сэмми Таппер.

С собой Винтур носит «книгу» — подшивку макетов будущего журнала, в которой делает пометки. Почерк у нее очень неразборчивый, и помощницам приходится гадать, что там написано.

«Я позволяла себе раз в неделю спрашивать ее, что написано в одной из записок», — вспоминает Тейлор.

Что касается дресс-кода, сотрудницы Vogue не всегда ходят в люксе. Но достойный наряд всегда должен быть под рукой.

«В Vogue никогда не знаешь, что может произойти. Возникают важные встречи с важными людьми. У Анны назначены встречи, и она может пригласить тебя на них, так что всегда приятно иметь при себе хотя бы пиджак», — поделилась Таппер.

Негласное правило для тех, кто работает ближе всего к Винтур, — никаких джинсов и кроссовок.

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