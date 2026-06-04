Путин: соглашения по Украине должны подписывать только легитимные лица

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Если страны в будущем придут к мирному соглашению, то все юридические документы должны подписываться исключительно с законными представителями Киева.

Президент России Владимир Путин назвал вопрос легитимности главы киевского режима Владимира Зеленского в качестве президента Украины крайне важным в связи с тем, что срок его полномочий истек еще два года назад. Об этом российский лидер заявил во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства также обратил внимание на то, что дискуссии о проведении президентских выборов на Украине, которые активно велись ранее, сейчас полностью прекратились.

«Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет?» — задался вопросом российский лидер.

Президент также подчеркнул, что если Россия и Украина в будущем придут к мирному соглашению, то все юридические документы должны подписываться исключительно с законными представителями Киева.

«Это не каприз наш — любая страна в нашем положении, конечно, должна подписывать документы подобного рода. Это исторические документы с лицами, которые являются легитимными с точки зрения конституции и основного закона страны-партнера», — пояснил Владимир Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Ключевые события ПМЭФ приходятся на 4 и 5 июня. Одним из главных мероприятий становится пленарное заседание, в котором участвуют президент РФ Владимир Путин, главы государств, министры и руководители крупнейших компаний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС