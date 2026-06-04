Путин: реальные доходы россиян выросли почти на 28%

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Президент рассказал о динамике зарплат, доходов и снижении бедности.

Реальные доходы в РФ растут под 28%, а реальные зарплаты — на четверть. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, увеличение доходов граждан во многом связано с ростом реальной зарплаты, которая, по оценке, прибавила более 25%. Также он отметил, что государство продолжает выполнять все социальные обязательства.

«Реальные доходы населения выросли где-то по 28 с лишним процентов. И в значительной степени благодаря росту реальной заработной платы», — сказал Путин.

Президент уточнил, что в стране проводится индексация пенсий, пособий и минимального размера оплаты труда. Поддержка семей с детьми также остается в числе приоритетов социальной политики.

Отдельно глава государства напомнил о цели по снижению уровня бедности. Изначально планировалось сократить долю людей за чертой бедности до 7% к 2030 году, однако, по его словам, этот показатель был достигнут досрочно — в 2025 году, и составил 6,7%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в России с 1 июня стартовал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату, которую по сути можно рассматривать как возврат части уплаченного НДФЛ. Право на получение средств имеют работающие родители, включая усыновителей, опекунов и попечителей, воспитывающие двух и более детей. Возраст детей ограничен 18 годами, а при очном обучении — до 23 лет. При этом обязательным условием является уровень дохода семьи: он не должен превышать 1,5 регионального прожиточного минимума на одного человека.

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