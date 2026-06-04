«Давно в терапии»: актриса Дарья Мельникова рассказала, почему отказалась от алкоголя

Фото: © РИА Новости/ Екатерина Чеснокова

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Сейчас актриса выбирает другие напитки.

Звезда сериалов «Папины и дочки» и «Король и Шут» Дарья Мельникова рассказала изданию StarHit, что исключила алкоголь из своей жизни.

Актриса отметила: находить гармонию и успокоение ей помогает терапия.

«Я давно в терапии. Также помогает отсутствие алкоголя. Конечно, в красивом месте где-то в Европе можно и пригубить бокальчик, но в обычной жизни приближаюсь к тому, чтобы не пить совсем», — призналась Мельникова.

Она добавила, что сейчас ее бодрял комбуча и квас.

Затронула актриса и тему косметологии. Пока она боится делать с лицом что-то серьезное, но на кое-какие вмешательства решилась — подкалывант межбровку, где у нее с детства активная мимика.

При этом Мельникова не исключила, что в будущем решится на возрастные процедуры.

Ранее актриса Анна Хилькевич рассказала, как успешно совместить карьеру и материнство. По ее словам, это возможно, но нужно следовать определенным правилам: тайм-менеджмент, планирование и помощники.

Хилькевич подчеркнула, что наличие помощников не означает, что все лежит на них — мама обязательно должна быть включена в семью. Наличие детей, даже нескольких, не повод отказываться от карьеры, если есть желание развиваться в этом направлении. Актриса поддерживает идею платить зарплату родителям, отметив, что материнство — это работа, и одна из самых сложных.

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