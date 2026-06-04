Путин призвал ЕС склонить Киев к договоренностям, достигнутым в Анкоридже

Фото, видео: www.globallookpress.com/Wiktor Dabkowski; 5-tv.ru

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Это, по словам президента, станет настоящей помощью в урегулировании украинского кризиса.

Европейский союз (ЕС) мог бы помочь в решении украинского кризиса, если убедит Киев пойти на договоренности, о которых говорилось в ходе российско-американских переговоров в Анкоридже. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я полагаю, что да, действительно, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже», — отметил Владимир Путин.

Президент также подчеркнул, что реальная помощь со стороны Европы заключается не в военной поддержке, а в политическом давлении на киевские власти для достижения компромисса.

«Евросоюз мог бы сыграть положительную роль, но не поставками оружия, а попытками убедить киевские власти пойти на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже», — сказал глава государства.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

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