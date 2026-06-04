Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Витвицкий; 5-tv.ru

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Для запуска оставшейся нитки газопровода нужно только решение правительства Германии.

Для запуска оставшейся нитки газопровода «Северный поток» нужно только решение правительства Германии. Об этом президент России Владимир Путин рассказал на встрече с руководителями международных информационных агентств в Константиновском дворце в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Северные потоки» были взорваны, но одна нитка… она целая и невредимая. По ней прямо хоть завтра можно начать прокачку российского газа в Федеративную Республику Германия. Достаточно знаете что? Это не шутка. Только нажать кнопку. И газ пошел. Для этого нужно решение правительства ФРГ», — отметил российский лидер.

Как отметил Путин, Россия может поставлять по оставшейся нитке «Северного потока» до 28 миллиардов кубометров газа в год и, более того, партнеры «Газпрома» в Германии готовы брать российский газ, но прямое указание Брюсселя и Берлина — не брать — мешает принять такое решение.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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