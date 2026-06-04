Путин: по Украине пока не было боевого применения «Орешника»

Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Подобные системы испытывали на полигонах.

По территории Украины не было зафиксировано ни одного случая боевого применения новейшей ракетной системы «Орешник», удары были необходимы для отработки этого комплекса. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения „Орешника“», — подчеркнул Путин.

Президент пояснил, что ранее подобные системы проходили испытания исключительно на полигонах. Запуски по украинским объектам позволили специалистам оценить работу комплекса в реальных условиях и собрать необходимые данные для дальнейшей доработки.

Как отметил российский лидер, для таких проверок выбирались цели, по которым было удобно анализировать результаты ударов.

Путин также рассказал о процедуре контроля после одного из последних запусков. По его словам, после удара по укрепленному району в зону поражения были направлены беспилотники, которые зафиксировали положение боевых блоков в точке попадания.

Глава государства сообщил, что специалисты провели детальные измерения точности с высокой степенью достоверности. По его словам, эта информация необходима для принятия решений о возможном дальнейшем использовании комплекса «Орешник» по различным целям, включая объекты, расположенные в городской застройке.

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