«Одно другого не исключает»: Путин о контроле территории Донбасса

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Президент отвечал на вопрос американского журналиста.

Контроль территории Донбасса не исключает того, что Россия может заключить сделку. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями международных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Представитель американского агенства Associated Press Джеймс Джордан спросил, хочет ли Россия контрлировать весь донбасский регион, или же планирует заключить сделку.

«Одного другого не исключает — контролировать весь донбасский регион и заключить сделку не противоречит друг другу. Почему вы взяли, что это находится в противоречии?» — ответил Путин.

Журналист привел слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что «вторжения стали настоящей катастрофой».

«Что госсекретарь говорит по конкретному вопросу внутри страны нас конечно интересует, но все-таки нас больше интересует реальная ситуация. И если вы говорите сейчас про конфликт на Украине, то нас интересует реальная ситуация на этом направлени. Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом. Прежде всего, и на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения. Нет места, где бы не было наступления российских войск», — добавил президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

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