«Давить на Моди бесполезно»: Путин оценил попытки вмешиваться в отношения России и Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Hindustan Times; 5-tv.ru

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Руководство Индии проводит самостоятельную политику, исходя прежде всего из национальных интересов страны.

США предпринимают попытки воздействовать на Индию по ряду вопросов, включая взаимодействие с Россией. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам российского лидера, подобное давление не приносит ожидаемого результата. Путин выразил мнение, что руководство Индии проводит самостоятельную политику, исходя прежде всего из национальных интересов страны.

«Но мне кажется, все же давно поняли, что давить на премьер-министра (Нарендра. — Прим. ред.) Моди, который возглавляет государство с полутора миллиардным населением, бесполезно», — сказал президент.

Глава государства также отметил, что подобные действия способны негативно отражаться на международных и двусторонних отношениях независимо от того, от кого исходит давление.

Путин подчеркнул, что Москва не фиксирует серьезных негативных последствий для российско-индийского сотрудничества. По его словам, Россия сохраняет уверенность в возможности находить решения со всеми участниками международного процесса.

Президент добавил, что Индия остается для России надежным партнером, а двусторонние отношения продолжают последовательно развиваться по различным направлениям. По его словам, Москва намерена и дальше укреплять сотрудничество с Нью-Дели.

Встреча с руководителями международных информационных агентств проходит в традиционном формате «вопросы — ответы». В Кремле отметили, что она юбилейная, президент общается с руководителями ведущих мировых информационных агентств в десятый раз.

На повестке — актуальные проблемы внутренней и внешней политики России, ключевые международные события.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

Международная повестка ПМЭФ-2026 строится вокруг деловых контактов с разными регионами мира. В программе проходят бизнес-диалоги с Молдавией, Азербайджаном, Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, странами Африки и Латинской Америки. Всего, по данным на июнь, участие в форуме подтверждают представители более 130 стран и территорий, включая Азербайджан, Белоруссию, Германию, США и другие государства.

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