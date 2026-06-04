«Привилегированное партнерство»: Путин об отношениях России и Индии

Фото, видео: www.globallookpress.com/Vishal Bhatnagar; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Глава государства надеется, что товарооборот между странами увеличится до 100 миллиардов долларов в год.

Президент России Владимир Путин назвал отношения России и Индии особенно привилегированным стратегическим партнерством. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Это особо привилегированное стратегическое партнерство», — заявил Владимир Путин.

Глава государства также надеется на то, что товарооборот между Москвой и Дели увеличится до 100 миллиардов долларов в год.

«У нас есть все предпосылки для того, чтобы работать быть более активно и добиваться более амбициозных целей», — подчеркнул президент.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС