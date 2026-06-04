«Мой старый друг»: Путин о доверительных отношениях с Китаем

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Лидеры двух стран регулярно обсуждают направление, которое может определить развитие партнерства на годы вперед.

Россия и Китай расширяют сотрудничество в передовых отраслях, включая искусственный интеллект, информационные технологии, биологию и генетику. Об этом он заявил во время встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам российского лидера, в последние годы особое внимание уделяется формированию новой экономики, основанной на современных научных и технологических разработках. Именно эти направления, как отметил Путин, становятся одним из ключевых векторов совместной работы Москвы и Пекина.

При этом президент подчеркнул, что взаимодействие двух стран в военной и военно-технической сферах остается стабильным и развивается в рамках давно сложившихся отношений.

«Мы всегда сотрудничали — не в последние пять лет, а всегда сотрудничали в военной области и продолжаем это взаимодействие так, как это было и раньше, и ничего нового в этом смысле не произошло», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Россия и Китай ведут совместную работу над рядом перспективных проектов. По его словам, такое партнерство не связано с текущими международными кризисами или конфликтами, а строится на взаимной выгоде и долгосрочных интересах.

Особое значение, по мнению президента, имеет сотрудничество в области искусственного интеллекта и высоких технологий. Путин подчеркнул, что именно здесь находятся основные перспективы дальнейшего развития российско-китайских отношений.

Кроме того, он рассказал о доверительном характере общения с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам президента, во время встреч они регулярно обсуждают вопросы будущего взаимодействия, а отношения между лидерами носят дружеский характер.

«Кстати говоря, у нас действительно сложились мысли, он ко мне обращается, мой старый друг, и я ему так говорю. <…> У нас сложились доверительные отношения», — отметил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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