Фото, видео: Казаков Александр/ТАСС; 5-tv.ru

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Запад увяз в противоречиях и занимает деструктивную роль.

Запад посылает крайне противоречивые сигналы во всем, что касается украинского урегулирования. Россия свои обязательства, взятые по итогам встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, полностью соблюдает. А вот США не просто продают европейцам оружие для Киева, но и активно привлекают украинских неонацистов к разработке новых видов вооружений.

Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров в большом интервью «Известиям» на Международном экономическом форуме в Петербурге. Министр особо отметил деструктивную роль Европы, которая всеми способами затягивает конфликт, бросая вызов даже США.

«Трамп заявляет, что не будет Украина в НАТО. А вот генсек НАТО Рютте вчера или позавчера в Киеве заявил: Украина будет членом НАТО. То есть, понимаете, Европа хочет доказать, что именно она будет „заказывать музыку“, что она не откажется от поддержки нацистского режиму. Именно этому режиму Европа обещает гарантии безопасности, когда закончатся боевые действия. Режиму, который запретил русский язык, запретил каноническую украинскую церковь, вопреки всем международным нормам, включая Устав ООН, многочисленные конвенции, да включая и конституцию самой Украины, они принимали законы, которые нарушают конституцию. Никто им ничего на эту тему не говорил», — заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Втягивание Украины в НАТО — лишь часть стратегии Запада, подчеркнул министр. Глобалисты никогда не скрывали, что хотят разорвать все интеграционные связи России и ее соседей. А конечная цель этой авантюры — нанести стратегическое поражение нашей стране и добиться ее разделения, чтобы получить неограниченный доступ к ресурсам.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о противоречии в позиции США по переговорам с Россией. Полное интервью читайте на сайте «Известий» в 00:01.

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