«Роскосмос» рассматривает частные российские компании в качестве партнеров

Фото: © РИА Новости/Пресс-служба Роскосмоса / РКК

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Частный бизнес мог бы помочь в развитии отечественной космической отрасли.

«Роскосмос» рассматривает отечественные частные компании в качестве партнеров. С таким предложением на сессии «Экономика космоса: как привлечь частный капитал в космическую отрасль» в рамках ПМЭФ-2026 выступил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Он уверен, что частный бизнес уже обладает достаточными компетенциям, а в некоторых направлениях даже опережает госпредприятия и мог бы помочь в развитии отечественной космической отрасли.

Глава «Роскосмоса» привел в пример компании «Бюро 1440» и «Геоскан». Они занимаются спутниковыми технологиями и, что еще важнее, обладают удачным опытом эксплуатации космических аппаратов.

«Дай бог, чтобы у них все получалось», — сказал глава «Роскосмоса».

На полях ПМЭФ также подписали соглашение о намерении запустить инвестиционную платформу «Космотехника» для поддержки проектов государственно-частного партнерства в ракетно-космической отрасли.

ПМЭФ-2026 объединяет в Санкт-Петербурге участников из разных сфер: представителей государств, официальные делегации, руководителей крупных компаний, предпринимателей, экспертов, ученых, аналитиков и международные организации. Форум проходит с 3 по 6 июня и остается одной из ключевых площадок для обсуждения экономического развития, инвестиций, технологий и международного сотрудничества.

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