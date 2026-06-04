ВСУ нанесли больше 20 ударов дронами по тепловой электростанции рядом с ЗАЭС

Фото: © РИА Новости/Таисия Воронцова

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Атаки продолжались в течение всего дня.

ВСУ нанесли больше 20 ударов дронами по тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. Именно здесь находятся ключевые элементы энергетической инфраструктуры, необходимые для работы линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщили в канале ЗАЭС в мессенджере МАКС.

Сообщается, что атаки продолжались в течение всего дня.

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