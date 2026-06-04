Вещи Мэрилин Монро ушли с аукциона за 2,5 миллиона долларов

Фото: © Getty Images/Baron / Stringer

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самым дорогим лотом торгов оказался костюм актрисы.

На торгах в США продали личные вещи американской актрисы Мэрилин Монро на общую сумму более чем 2,5 миллиона долларов — свыше 183 миллионов рублей. Об этом сообщает издание Page Six.

Самой дорогостоящей покупкой стал костюм от модного дома Christian Dior. За него один из коллекционеров заплатил 450 тысяч долларов — свыше 33 миллионов рублей.

Ажиотаж также вызвали и другие лоты торгов: личный телефонный справочник актрисы с номерами главных звезд эпохи, письмо Мэрилин от ее супруга, драматурга Артура Миллера, а также фирменный серый кашемировый кардиган звезды, ее браслет и эксклюзивные часы Фаберже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на аукцион в США выставили и акустическую гитару лидера группы Oasis Ноэла Галлахера. Инструмент Epiphone EJ-200, подписанный музыкантом, использовался при записи знаменитого альбома (What’s the Story) Morning Glory? Предварительная стоимость гитары составляет от 60 до 80 тысяч долларов — от 4,5 до шести миллионов рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС