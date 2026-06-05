Из 13 тысяч в 130 миллионов: Тимати показал подписчикам, как разбогатеть
Тимати показал, как разбогатеть с помощью двух стаканчиков
Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru; Instagram*/ timatiofficial
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Рэпер продемонстрировал шуточный обряд обогащения, для которого нужны только несколько тысяч рублей и пара одноразовых стаканчиков.
Рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) поделился с подписчиками идеей приумножения денег. Видео с обрядом обогащения он опубликовал в личном блоге.
Для «аффирмации», по словам артиста, понадобятся два одноразовых стаканчика: пустой и с водой. В первый нужно положить сумму, измеряемую в тысячах. Тимати взял 13 тысяч рублей — свое счастливое число.
Затем он пошутил, что провел расчеты с ретроградным Меркурием и получил 130 миллионов. Просто «перелил» их из одного стаканчика в другой.
«Я надеюсь все понятно?» — подписал видео артист, посоветовав даже записать свою идею.
Ролик с розыгрышем сразу же прокомментировала заслуженная артистка России, певица Алсу.
«У меня сработало», — написала она.
В конце видео Тимати добавил, что планирует запустить курс, который поможет разбогатеть.
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