«Булгакова уже нет»: в Киеве демонтировали памятник знаменитому писателю
В Киеве демонтировали памятник Булгакову на Андреевском спуске
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Коробейников
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Опубликованы кадры, как рабочие увозят замотанный монумент.
В Киеве снесли памятник писателю Михаилу Булгакову, расположенный на Андреевском спуске. Об этом сообщила украинская журналистка Екатерина Некречая.
Она выложила в Facebook* видеозапись демонтажа. На кадрах видно, как обернутый монумент грузят на транспорт.
«Андреевский спуск, Булгакова уже нет», — констатировала Некречая.
Споры вокруг фигуры родившегося в Киеве классика идут на Украине давно. Точку в них поставила «экспертная комиссия» Института национальной памяти, которая 29 марта 2024 года объявила писателя «символом российской имперской политики», «имперцем по мировоззрению» и «ярым украинофобом».
"Война" с монументами и переименование улиц, связанных с советской и российской историей, ведутся в стране после госпереворота 2014 года и принятия закона о так называемой декоммунизации в 2015-м. В последние годы эти действия переросли в искоренение любых напоминаний о многовековых связях с Россией — уничтожаются памятники ученым, художникам и литераторам, а для новых названий улиц нередко выбирают имена нацистских коллаборационистов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как на 9 Мая жители Риги принесли цветы к памятнику советским солдатам на Покровском кладбище.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.