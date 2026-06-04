Автопремьера: на ПМЭФ представили новый седан «Senat-900»

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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В продаже он появится уже этим летом.

На Петербургском международном экономическом форуме сегодня состоялась премьера. Публике представили российский премиальный седан «Senat-900». Как ожидается, в продаже он появится уже этим летом. Новая марка была создана компанией «Аурус», но позиционируется как самостоятельная.

И, конечно, большой интерес вызвал новейший турбовинтовой самолет Ил-114-300. Воздушное судно полностью состоит из отечественных комплектующих. В салоне побывал корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Добро пожаловать на борт! Самолет сделали так, что он может работать в самых разных условиях, как в Арктике, так и на юге. Его рабочий диапазон температур — от минус 60 до плюс 60. Но в салоне всегда комфортно. Шумят кондиционеры, большие багажные полки, места хватит всем, 68 посадочных мест. Садимся. Кресла мягкие, но и места для ног предостаточно.

Уже известно, что воздушное судно заменит на внутренних рейсах устаревший Ан-24. Самолет будет перевозить пассажиров по всей стране — от арктических широт до горных территорий. Но уже есть и другие планы по его использованию.

«В голове уже созрела транспортная машина с большой дверью боковой, по левому борту будет, с грузовым полом. То есть мы сейчас будем, для „Архангелогородца“ сделали санитарный вариант, с установкой медицинских модулей уже. Есть вопросы от государственной авиации, мы тоже эти вопросы проговариваем. Самолет, база есть, а вокруг нее уже можно проектировать много чего», — рассказал главный конструктор самолета Ил-114-300 Михаил Алексеев.

Известно, что пассажирский самолет находится на завершающем этапе сертификации. К 2030 году планируется выпустить 12 машин. Грузовая версия появится примерно через три года.

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