«Лучше пианино в детский дом»: Дробыш не любит дарить жене украшения

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Звездный продюсер и композитор уже 18 лет счастлив во втором браке и готовится отметить следующую годовщину.

Заслуженный артист России, композитор и продюсер Виктор Дробыш признался, что никогда не был поклонником дорогих украшений в качестве подарков. По мнению музыканта, деньги можно потратить на гораздо более полезные вещи — например, помочь детям. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru на XV Русской музыкальной премии телеканала РУ. ТВ.

В этом году Дробыш и его супруга Татьяна готовятся отметить очередную годовщину брака. Вместе они уже почти два десятилетия и по праву считаются одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Однако даже спустя годы отношений продюсер не изменил своему отношению к роскошным подаркам.

На вопрос, можно ли назвать его романтиком, Дробыш ответил с улыбкой, отметив, что старается радовать супругу цветами и знаками внимания, хотя романтическим человеком себя не считает. Когда речь зашла о бриллиантах и дорогих украшениях, продюсер был категоричен.

«Ой, я не люблю. Не, они вообще считаю, это лишнее. Мне кажется, есть столько вообще вещей. Я лучше в детский дом в Колпинском что-нибудь, пианино куплю какое-нибудь», — признался он.

По словам музыканта, его супруга разделяет такой взгляд на жизнь и не требует дорогих подарков.

«Она красивый человек очень сама по себе», — отметил Дробыш.

Более того, вместо ювелирных украшений продюсер предпочитает вкладываться в поддержку детского творчества. Он рассказал, что недавно помог одному из детских домов, купив для воспитанников музыкальные инструменты.

«Я вот тут в детский дом три гармошки купил. Да. Пусть на гармошках играют», — поделился артист.

Такое отношение к благотворительности неудивительно. На протяжении многих лет Виктор Дробыш участвует в социальных и образовательных проектах, поддерживает молодых музыкантов и помогает детским учреждениям. Сам продюсер неоднократно говорил в интервью, что считает музыку важным инструментом воспитания и развития детей.

История любви Виктора и Татьяны Дробыш также давно стала примером для многих поклонников. Пара познакомилась в начале 2000-х годов и поженилась в 2008 году. У пары родились двое детей — Даниил и Лидия. Также супруги воспитывают старшего сына Татьяны. При этом продюсер поддерживает теплые отношения со всеми своими детьми от предыдущего брака и не раз подчеркивал, что семья остается для него главной ценностью.

Несмотря на насыщенную карьеру, работу с крупнейшими звездами российской сцены и десятки музыкальных хитов, Дробыш признается: настоящая роскошь для него заключается вовсе не в драгоценностях. Гораздо больше удовольствия ему приносит возможность помочь тем, кто действительно нуждается в поддержке.

Похоже, именно такой подход уже почти 18 лет помогает сохранять гармонию и в семейной жизни продюсера. Пока одни звезды соревнуются в стоимости подарков, Виктор Дробыш предпочитает вкладывать средства в музыку для детей и добрые дела, а его супруга, судя по словам артиста, полностью разделяет эту философию.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Виктор Дробыш критически оценил новый клип SHAMAN на песню «Россия-мама», отметив, что артист встал на сложную тропу.

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