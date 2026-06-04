«Россети» и «Росатом» закрепили долгосрочные планы сотрудничества

Фото: ПАО "Россети"

Компании подписали дорожную карту для расширения сотрудничества.

«Россети» и «Росатом» подписали дорожную карту, в которой закрепили долгосрочные цели и ключевые аспекты совместной работы. Подпись под документом поставили первый заместитель генерального директора ПАО «Россети» Андрей Муров и первый заместитель гендиректора — директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома» Кирилл Комаров.

Стороны определили основные направления сотрудничества, среди которых развитие систем накопления энергии и ВИЭ, а также применение технологий постоянного тока и высокотемпературной сверхпроводимости.

«Россети» и «Росатом» связывает многолетнее плодотворное сотрудничество. Подписанная сегодня дорожная карта выводит наше партнерство на новый уровень. Она позволит объединить компетенции двух компаний-лидеров энергетического рынка для создания новых высокотехнологичных проектов, которые будут востребованы как на российском, так и на международных рынках», — отметил Муров.

Дорожная карта предусматривает проработку возможностей для совместного продвижения российских технологий на зарубежные рынки. Для иностранных партнеров будет сформировано комплексное предложение, объединяющее компетенции двух компаний по самым разным направлениям. Группа «Россети» обеспечит аудит и разработку схем развития сетевого комплекса, проектирование и инжиниринг инфраструктурных объектов, поставки оборудования и обучение персонала.

«Подписание дорожной карты — важная веха сотрудничества двух системообразующих компаний в развитии энергетической инфраструктуры России и повышении конкурентоспособности отечественных решений на внешних рынках. Компетенции „Россетей“ и „Росатома“ органично дополняют друг друга, а объединение технологического потенциала и управленческого опыта позволит нам консолидировать усилия и эффективнее отвечать на глобальные вызовы», — подчеркнул Комаров.

Дорожная карта сформирована по итогам стратегической сессии группы «Россети» и госкорпорации «Росатом», которая состоялась в Москве в апреле этого года.

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