Банк «РОССИЯ» направит ресурсы на развитие ГЧП и инвестиций в Калужской области

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Стороны договорились о сотрудничестве.

Банк «РОССИЯ» и Правительство Калужской области договорились о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме. Соглашение подписали Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков и Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Подписанию соглашения предшествовала рабочая встреча, где стороны подробно обсудили возможности сотрудничества. Ее участниками также стали первый заместитель Губернатора Калужской области Константин Горобцов, заместитель Губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский, министр экономического развития и промышленности Калужской области Анна Королева, а также представители Банка.

В рамках соглашения стороны объединят ресурсы в финансово-кредитной сфере для ускоренного социально-экономического роста Калужской области. В приоритете — запуск и поддержка инвестиционных проектов, включая механизмы государственно-частного партнерства, активное внедрение современных банковских технологий и банковской инфраструктуры, а также расширение кредитования местного бизнеса и жителей региона.

«Подписание соглашения с Правительством Калужской области — это еще один последовательный шаг в реализации нашей стратегии по укреплению экономического потенциала субъектов Российской Федерации. Мы уверены, что современные финансовые инструменты и совместная работа над инвестиционными проектами дадут региону мощный импульс для развития. Речь идет не только о крупных инфраструктурных инициативах и механизмах государственно-частного партнерства, но и о повседневной поддержке предпринимателей, а также о внедрении удобных цифровых сервисов для жителей региона», — прокомментировал Заместитель Председателя Правления Банка «РОССИЯ» Александр Шаленков.

«Банк „Россия“ — один из системообразующих кредитных институтов страны. Он давно доказал свою надежность на практике. А надежный финансовый партнер для Калужской области важен так же, как и промышленный инвестор. Мы ценим, что вы уже работаете с нашими предприятиями: „Людиновокабель“, „Кристалл“, „Калужская сбытовая компания“. Новое соглашение — закономерный шаг в развитии отношений. Сотрудничество возможно по широкому кругу вопросов — от финансирования инвестиционных проектов до улучшения банковской инфраструктуры. Полагаю, что опыт банка будет востребован при подготовке и реализации региональных программ», — сказал Губернатор Калужской области Владислав Шапша.

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