Только Россия: Балицкий исключил передачу ЗАЭС под контроль других стран

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм; 5-tv.ru

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Армия России делает все возможное для защиты стратегического объекта.

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) принадлежит России и не может быть передана под контроль Украины или других государств. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в студии «Известий» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) — 2026.

«Могу сказать, будущее ее (ЗАЭС. — Прим. ред.) только в том, что она будет работать, и это Россия. Это никаким образом не может быть предметом договоренности, что это там часть Украины какая-нибудь, или Америки, или еще что-то. Для нас это вот так», — подчеркнул глава региона.

Губернатор отметил, что сейчас стратегический объект находится под надежной защитой российских военных. Кроме того, власти региона полностью осознают потенциальные последствия в случае возможных ударов со стороны ВСУ.

«Мы отдаем себе отчет в тех последствиях, которые могут быть в результате разрушения. Еще раз подчеркиваю, это не ядерный взрыв. Это, возможно, какая-то зона отчуждения. Если не дай бог, что-то противник нанесет вот такое вот, скажем», — пояснил он.

По словам губернатора, российская сторона сделала все необходимое для того, чтобы станция продолжала стабильно функционировать и оставалась безопасным объектом исключительно мирного атома.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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