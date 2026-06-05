Лавров предупредил о возможных опасных шагах США перед выборами в конгресс

Лавров: США могут предпринять опасные шаги перед выборами в конгресс

Фото, видео: www.globallookpress.com/Guenter Fischer; 5-tv.ru

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Промежуточное голосование в высший законодательный орган федерального правительства страны запланировано на 3 ноября.

США могут пойти на опасные решения перед промежуточными выборами в конгресс. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам главы МИД России, Вашингтон может предпринять новые шаги, чтобы показать эффективность политики действующей республиканской администрации.

«Я не исключаю, что перед промежуточными выборами в конгресс в ноябре этого года могут быть очередные весьма и весьма опасные движения со стороны Вашингтона в стремлении доказать успешность действий республиканской администрации. Это будет прискорбно», — заявил Лавров.

Промежуточные выборы в конгресс США запланированы на 3 ноября. В этот день американцы будут выбирать всех 435 членов Палаты представителей, срок полномочий которых составляет два года. Также пройдет переизбрание 33 сенаторов, избираемых на шесть лет.

Кроме того, состоятся специальные выборы на освободившиеся места сенаторов от Огайо и Флориды. Эти посты ранее занимали вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь США Марко Рубио.

По прогнозам, Демократическая партия может получить большинство как минимум в Палате представителей. На этом фоне политическая борьба в США, как ожидается, усилится по мере приближения голосования.

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