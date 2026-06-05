Лавров: успех СВО укрепит позиции России на международной арене

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Министр иностранных дел отметил, что защита национальных интересов — это ежедневная работа.

Россия будет укреплять свои позиции через достижение целей специальной военной операции (СВО). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время интервью журналисту «Известий» Татьяне Байковой в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава российского МИД подчеркнул, что защита национальных интересов — это ежедневная практическая работа, которая ведется сразу по нескольким направлениям. По словам министра, сегодня Россия активно отстаивает свои позиции на финансовом, экономическом, транспортном и технологическом фронтах. Однако ключевым фактором остается успех в зоне боевых действий.

Сергей Лавров уверен, что именно исход СВО станет определяющим для будущего страны на международной арене.

«Не сомневаюсь, что достижение цели специальной военной операции обеспечит существенное укрепление наших позиций на международной арене», — сказал министр.

Полную версию интервью читайте на сайте «Известий».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Сергей Лавров заявил, что решение конфликта между Россией и Украиной осложняется тем, что Киев никогда не был договороспособным. По его словам, все началось с госпереворота в Незалежной, после которого ни одно обещание не выполнялось.

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