Мурашко: Россия имеет готовую вакцину от нового штамма Эболы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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У страны есть инструменты, позволяющие оперативно реагировать на биологические вызовы.

Россия располагает вакциной против нового штамма лихорадки Эбола и обладает технологиями, которые позволяют в сжатые сроки разрабатывать препараты для борьбы с опасными инфекциями. Об этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в интервью Артемию Лебедеву в блогерской студии «VK Видео» в рамках ПМЭФ-2026.

Глава Минздрава отметил, что нынешняя ситуация с распространением заболевания носит локальный характер и не представляет непосредственной опасности для жителей России. По его словам, специалисты уже выстроили систему раннего выявления инфекции и комплекс профилактических мер.

Мурашко напомнил, что вакцина для профилактики лихорадки Эбола была разработана Институтом Гамалеи. Министр уточнил, что после появления нового штамма препарат был адаптирован под изменившиеся условия.

«В целом для лихорадки Эбола, профилактики лихорадки Эбола, Институтом Гамалеи была ранее разработана такая вакцина, она у нас есть. С появлением нового штамма наши коллеги адаптировали вакцину, и сейчас она есть в формате уже продукта», — заявил министр.

При этом он подчеркнул, что обновленной версии вакцины еще предстоит пройти ряд необходимых испытаний.

Отдельно глава ведомства рассказал о разработке так называемых вакцинных платформ — универсальных технологических решений, позволяющих ускорить создание препаратов против новых угроз. По словам Мурашко, этот подход был предложен академиками Александром Гинцбургом и Денисом Логуновым.

Министр пояснил, что использование таких платформ дает возможность заранее выполнить часть исследовательских этапов и значительно сократить время вывода вакцин в практическое применение.

Также он отметил, что Россия входит в число немногих государств, обладающих широким набором современных и классических вакцинных технологий. По его словам, в стране создана полноценная система, которая обеспечивает весь цикл — от научной разработки до промышленного производства препаратов.

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