ВСУ атаковали пассажирский поезд в ЛНР

Фото: MAX/Леонид Пасечник

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пассажиры эвакуированы.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский поезд в Луганской Народной Республике (ЛНР) при помощи беспилотника. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник в мессенджере МАКС.

Атака произошла в Новоайдарском муниципальном округе. В момент удара в поезде находились 13 пассажиров. Все они были оперативно эвакуированы, никто не пострадал.

«В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ (вооруженные формирования Украины — Прим. ред.) нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск — Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», — сообщил Пасечник.

По словам главы региона, движение на данном участке железной дороги уже возобновлено и функционирует в штатном режиме.

Пасечник также сообщил о том, что за сутки силы ПВО ликвидировал 61 дрон над регионом. Помимо этого, в Троицком муниципальном округе украинский беспилотник ударил по гражданскому автомобилю. Водителю не удалось спастись. От полученных травм он погиб на месте.

Сотрудники Следственного комитета России по ЛНР фиксируют последствия вражеских атак.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в ночь на 3 июня на рейсовый автобус «Москва — Симферополь» в ДНР погибли семь человек, еще 11 получили ранения. По факту теракта было возбуждено уголовное дело.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.