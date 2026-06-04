Глава Костромской области Ситников рассказал о конкуренции инвесторов за льготные участки

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Регион предлагает бизнесу выгодный пакет социальных мер, но у этой помощи есть условие.

Спрос на льготную землю в Костромской области среди инвесторов заставил власти создать систему конкурсов. Об этом губернатор региона Сергей Ситников сообщил «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Регион предлагает бизнесу выгодный пакет социальных мер, включающий налоговые льготы и выделение земельных участков без торгов по их кадастровой стоимости. Однако у этой помощи есть условие — взамен на льготы инвестор должен передать области квартиры для врачей, учителей и детей-сирот. В этом секторе уже заметна конкуренция.

«Мы готовы предоставлять инвестору-строителю жилья земельные участки, взамен просим квартиры, которые пойдут врачам, учителям, детям-сиротам. И мера, связанная с выделением земельных участков, сегодня конкурентна весьма уже», — заявил Ситников.

Высокая востребованность льгот заставила власти изменить формат отбора участников.

«Принято решение, что до совета по инвестициям, где мы примем решение по тому или иному проекту, мы проводим конкурсную процедуру в интересах наших жителей», — уточнил глава региона.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

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