Ковальчук: Китай проявил интерес к научному центру на базе реактора «ПИК»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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К проекту могут присоединиться и новые зарубежные участники.

Китайские партнеры рассматривают возможность участия в Международном центре нейтронных исследований, созданном на базе высокопоточного реактора «ПИК». Об этом сообщил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук на сессии «Мегаустановки: новая физика международного сотрудничества» в рамках ПМЭФ-2026.

По его словам, центр был сформирован по поручению президента России Владимира Путина и впоследствии значительно расширил свою структуру. В настоящее время в него входят не только действующие мегаустановки Курчатовского института, но и объекты, которые находятся на стадии создания.

Ковальчук рассказал, что к проекту уже присоединились Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан и Иран. Кроме того, интерес к сотрудничеству проявил Вьетнам, а с Казахстаном продолжаются переговоры по этому вопросу.

Глава НИЦ подчеркнул, что международное взаимодействие вокруг научного центра развивается успешно и продолжает расширяться за счет новых государств.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны. В этом году форум принимает конгрессно-выставочный центр «Экспофорум» на Петербургском шоссе. Организацией занимается фонд «Росконгресс». ПМЭФ собирает представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества, науки, стартапов и международных делегаций, превращая Петербург на несколько дней в центр обсуждения мировой экономики, инвестиций, технологий и новых моделей развития.

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