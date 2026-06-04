Катырин призвал защитить российские компании, вложившиеся в импортозамещение

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иностранный бизнес уже начал «прощупывать» способы возвращения в РФ.

Преждевременно говорить о массовом возвращении зарубежного бизнеса в Россию. Однако допускать их до работы в стране нужно с учетом того, как они уходили с рынка и какой ущерб нанесли экономике РФ. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин в студии «Известий» в рамках ПМЭФ.

«Преждевременно говорить, что кто-то в массовом порядке собрался возвращаться. Я такого не ощущаю. Есть консультации, это правда, с нашими зарубежными представителями, у нас представители 40 стран мира работают. Естественно, с ними там прощупывают», — отметил Катырин.

По его словам, интерес проявляют как компании, уже работавшие на российском рынке, так и те, кто только рассматривает возможность входа.

Катырин рассказал, что такие сигналы поступают, в частности, со стороны американского бизнеса.

Глава ТПП подчеркнул, что подход должен быть индивидуальным. Если компания уходила корректно, передавала бизнес российским менеджерам и старалась сохранить работу предприятия, для нее могут быть предусмотрены более мягкие условия возвращения.

Однако Катырин уточнил, что, если иностранный бизнес покинул страну с ущербом для экономики России, поддерживал противоположную сторону конфликта или публично выступал против страны, его возвращение может оказаться нежелательным.

Отдельно Катырин указал на необходимость защитить российские компании, которые вложились в импортозамещение. Он напомнил, что государство и деловые объединения сами призывали бизнес занимать освободившиеся ниши, чтобы экономика не остановилась без комплектующих, товаров и услуг.

По его словам, многие российские производители уже набрали мощности и готовы закрывать потребности рынка. В некоторых регионах, например в Ленинградской области, компании уже предлагают сокращать параллельный импорт по отдельным позициям, поскольку внутреннее производство способно обеспечить нужный объем.

Катырин подчеркнул, что важно не допустить ситуации, при которой вложившиеся в импортозамещение предприниматели окажутся в проигрыше из-за возвращения зарубежных конкурентов. По его словам, это вопрос ответственности перед теми, кто по призыву государства инвестировал в новые производства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.