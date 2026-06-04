«Две стороны медали»: Катырин о влиянии конфликта на Ближнем Востоке на экономику РФ

Катырин: конфликт на Ближнем Востоке может привести к новому росту цен на нефть

Фото, видео: Reuters/Mohamed Azakir; 5-tv.ru

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Ближневосточный кризис может одновременно принести российским сырьевым компаниям дополнительные доходы и увеличить расходы бизнеса на логистику.

Продолжение конфликта на Ближнем Востоке может привести к новому росту цен на нефть и энергоносители. Об этом заявил президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин в студии «Известий» в рамках ПМЭФ-2026.

«Как чаще всего бывает — медаль с двумя сторонами. Здесь тоже самое. <…> Если конфликт будет дальше продолжаться, может (цена на нефть. — Прим. ред.) опять к 100 долларам за баррель шагнуть. В этом плане, конечно, дополнительная прибыль, дополнительный доход нашей компании, которая торгует нефтью, газом», — отметил Катырин.

По его словам, ситуация вокруг Ближнего Востока имеет для российской экономики как положительные, так и отрицательные последствия. С одной стороны, рост цен на нефть, газ и другие энергоносители способен увеличить доходы компаний, работающих в сырьевом секторе.

Однако одновременно конфликт создает серьезные проблемы для бизнеса, связанного с международной торговлей. Катырин пояснил, что из-за нестабильности замедляются логистические процессы, усложняется доставка грузов и товаров, а также растут сопутствующие расходы.

Особенно заметно, по его словам, увеличиваются стоимость фрахта (платы за использование транспортного средства) и страхования грузов. В результате итоговые затраты на перевозку становятся существенной нагрузкой для предпринимателей.

Глава ТПП отметил, что для ряда компаний дополнительные логистические расходы могут существенно сократить прибыль от внешнеторговых операций. При этом степень влияния кризиса на бизнес зависит от конкретной отрасли и особенностей работы каждой отдельной компании.

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