«Что ж такое пишут-то?»: Валерия прокомментировала слухи о разводе с Пригожиным

Певица Валерия и Иосиф Пригожин прокомментировали слухи о разводе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Артистка с иронией посоветовала не верить публикациям в интернете.

Народная артистка России Валерия и продюсер Иосиф Пригожин опровергли информацию о разводе и разделе имущества, об этом в своем канале в мессенджере МАКС пишет Super.ru.

Супруги вышли на связь с подписчиками во время совместной прогулки по Москве. Валерия в ироничной форме прокомментировала выдуманные новости. Она напрямую спросила у мужа, разводится ли он с ней.

«Что ж такое пишут-то? Что мы, оказывается, имущество делим, разводимся», — возмутилась исполнительница.

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что пара находится в процессе бракоразводного процесса и делит совместно нажитое имущество. Публикации вызвали резонанс среди аудитории.

Валерия и Иосиф Пригожин продолжают вести активную публичную жизнь и демонстрируют единство, опровергая домыслы о расставании.

«Так что друзья, не читайте с утра советских газет», — дополнила Валерия свое обращение цитатой из «Собачьего сердца».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что продюсер Иосиф Пригожин готовится снова заняться похудением.

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