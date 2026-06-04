Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Американский журналист также рассказал, почему хочет получить гражданство России.

Западные СМИ не освещают трагедию в Старобельске, поскольку это может поставить вопросы о роли западных стран в происходящем. Об этом американский блогер и журналист Кристофер Хелали рассказал «Известиям» в рамках ПМЭФ.

«Если Запад будет правдиво освещать события в Старобельске или любые преступления против российских граждан, что тогда будет раскрыто? Соучастие Запада в этих атаках», — заявил Хелали.

Он задал вопрос журналисту BBC Стиву Розенбергу о том, почему западные СМИ не работают в районах, где происходят подобные события. Хелали рассказал, что в ответ услышал объяснения о сложностях с получением разрешений и вопросах безопасности.

Американский журналист отметил, что западные страны оказывают поддержку Украине, в том числе через поставки вооружений, финансирование и разведывательную информацию. По его мнению, именно поэтому тема атак на российских мирных жителей не получает широкого освещения в западных медиа.

Хелали отметил, что лично посещал Старобельск, Суджу, Курск, Донецк, Луганск и Авдеевку. На основании увиденного он пришел к выводу, что западные государства играют значительную роль в происходящих событиях.

Отдельно журналист рассказал о своем отношении к России. По его словам, интерес к стране появился еще в детстве благодаря изучению русской истории, культуры и православной традиции. Он заявил, что считает Россию важной частью своей личной и семейной истории.

«С взрослением Россия была для меня третьим Римом, вторым Иерусалимом. Это была одна из самых важных стран. Я с детства был вовлечен в русскую историю и русскую культуру, вырос в православной церкви. Россия также была очень важна для меня», — поделился американский журналист.

Хелали также сообщил, что несколько месяцев назад направил письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о предоставлении российского гражданства. По его словам, он надеется получить положительное решение и в будущем стать гражданином Российской Федерации.

Журналист подчеркнул, что чувствует себя в России как дома. Он назвал страну многонациональным и многоконфессиональным государством, где ощущает себя желанным гостем, и выразил желание связать свое будущее с Россией.

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