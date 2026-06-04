Дегтярев: Россия готовится полноценно выступить на Олимпийских играх-2028

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Питалев; 5-tv.ru

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Сложности пока сохраняются в отдельных командных видах, включая волейбол и баскетбол.

Россия готовится выступить на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе полноценной национальной командой. Об этом министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил «Известиям» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

«Мой прогноз такой: если все будет, как мы сейчас запланировали и делаем, подойдем к Лос-Анджелесу полноценной национальной командой. Может быть, один-два командных вида выпадут — просто в силу того, что не успеют набрать очки», — сказал он.

Из 22 видов спорта, где квалификация стартует уже этим летом, сложности есть пока лишь в волейболе и баскетболе. Однако соответствующие вопросы сейчас обсуждаются с Международным олимпийским комитетом (МОК). В других дисциплинах, включая плавание и единоборства, российские спортсмены начнут проходить отбор в штатном режиме.

Министр спорта также отметил, что ситуация с зимними дисциплинами остается более напряженной.

«Сложнее, потому что лыжная федерация. В биатлоне пока глухо. В хоккее лед тронулся. Мы только подали — они сразу же отменили все решения по недопуску хоккеистов», — добавил он.

Несмотря на то, что это не гарантирует однозначное участие российских спортсменов, это открывает возможности для дальнейших переговоров.

Наиболее сложная ситуация сложилась в легкой атлетике. Президент World Athletics Себастьян Коу заявляет, что не намерен допускать россиян до соревнований, пока не закончится специальная военная операция (СВО). В случае, если в июле Совет организации не пересмотрит это решение, Россия готова подать иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне — все необходимые документы уже подготовлены.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Дегтярев заявлял, что все больше стран поддерживает равенство в спорте.

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