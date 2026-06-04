Опыт и инновации: на ПМЭФ рассказали о развитии инфраструктуры Санкт-Петербурга

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Даничев; 5-tv.ru

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При проектировании транспортной сети активно внедряется искусственный интеллект.

При реализации инфраструктурных проектов в Санкт-Петербурге компания-концессионер ООО «Широтная Магистраль Северной Столицы» постаралась перенять лучшие наработки и добавить свое новое видение. Об этом «Известиям» заявил председатель совета директоров корпорации Антон Новиков в рамках Петербургского международного экономического форума.

Над новыми наработками транспортной сети трудится отдельная команда, проектирующая интеллектуальные системы.

«Учитывая наш предыдущий опыт, в том числе с использованием западных технологий, мы постарались перенять все лучшее и добавить то, что мы видим», — сказал он.

В частности, речь о нейросетях и самообучающихся системах. Их применение позволяет не ошибиться при классификации транспортных средств и определении государственных регистрационных знаков автомобиля.

Автоматическая система управления движением направлена на то, чтобы максимально полно информировать водителя о том, что его ждет на дороге. Речь как о погоде, так и о нештатных ситуациях на пути — главным образом, ДТП.

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) — 2026 проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня и уже традиционно становится одной из главных деловых площадок страны.

Главная тема форума звучит как «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В ее основе — поиск рабочих решений для экономики, которая меняется под влиянием глобальной нестабильности, технологических сдвигов и перестройки международных связей.

План форума предсуматривает более 150 мероприятий: сессии, панельные дискуссии, круглые столы, бизнес-завтраки, международные диалоги и встречи с представителями объединений БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН.

В центре диалога— баланс между конкуренцией и сотрудничеством в мировой экономике, структурные изменения в России, развитие социальной сферы, будущее технологий и новые инструменты роста.

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