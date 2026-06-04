Исследователь Дегтерев: у Сергея Усольцева активен номер мобильного телефона

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В деле о загадочном исчезновении семьи бизнесмена в Красноярском крае появилась новая странная деталь.

У пропавшего вместе с семьей в Красноярском крае бизнсемна Сергея Усольцева активен номер мобильного телефона, об этом aif.ru рассказал исследователь Валентин Дегтерев.

По его словам, накануне он позвонил на номер, привязанный к банковским счетам и государственным контрактам бизнесмена. Трубку сняли, но абонент ничего не сказал. Позже с другого номера перезвонили и также промолчали. Затем владелец сим-карты отключил возможность входящих вызовов.

Дегтерев подчеркнул, что этот номер невозможно заблокировать или передать другому лицу, так как он фигурирует в актуальных госконтрактах и по состоянию на 26 апреля 2026 года числился за Усольцевым. К этому же номеру привязана страница бизнесмена в социальной сети «ВКонтакте». Отправляемые сообщения доставляются, что свидетельствует об исправной работе устройства и регулярной оплате счета.

«Либо Усольцев жив, либо сим-карта находится у тех, кто с ним расправился <…> Этот номер слишком важен для бизнеса, чтобы просто оставить его без присмотра», — заявил Дегтерев.

Исследователь также напомнил, что во время прямого эфира телепрограммы, где обсуждалось исчезновение семьи, дозвониться по этому номеру не удалось, так как сеть не отвечала. Ранее Дегтерев высказал версию о возможной гибели Усольцевых от рук мошенников во время передачи вымогателям крупной суммы.

Семья в составе 64-летнего Сергея, 48-летней Ирины и пятилетней дочери Арины пропала 28 сентября 2025 года в тайге недалеко от поселка Кутурчин. Их автомобиль остался на окраине населенного пункта. Поиски не дали результата. Следствие придерживается версии о несчастном случае.

Ранее сообщали, что операцию по поиску Усольцевых продлят до 9 июня.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.