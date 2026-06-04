«Бюджетный баланс будет обеспечен»: Силуанов оценил финансы РФ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Минфин работает над доходами и расходами, чтобы сохранить устойчивость системы.

Финансовая ситуация в России остается устойчивой, а все заложенные в бюджет обязательства будут выполнены. Об этом министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026).

По словам главы Минфина, одной из ключевых задач сейчас остается сохранение бюджетного баланса. Он подчеркнул, что государство намерено выполнить все ранее запланированные расходы.

«Все, что мы запланировали в бюджете, естественно, будет выполнено, бюджетный баланс будет обеспечен — это для нас одна из самых главных сегодня задач», — отметил министр финансов РФ.

Силуанов добавил, что для ответа на внешние и внутренние вызовы важно не только иметь необходимые инструменты, но и понимать, как их применять. По его словам, финансовые власти работают сразу по двум направлениям — доходам и расходам.

«Мы знаем, как это делать. <…> Мы работаем и по доходам, и по расходам. С точки зрения доходов занимаемся так называемым „обелением“ экономики», — подчеркнул он.

Говоря о финансовом суверенитете, министр отметил, что Россия выстроила собственную независимую инфраструктуру и не опирается на ресурсы международных финансовых организаций.

«Мы не привлекаем средства международных валютных фондов, мировых банков и так далее, мы создали собственную финансовую и независимую инфраструктуру. Карточки и расчетно-платежная система МИР, все работает бесперебойно», — заключил Силуанов.

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